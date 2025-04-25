Военэксперт раскрыл, чем РФ может ответить на убийство генерала в Балашихе Аналитик Онуфриенко: остановить теракты СБУ поможет уничтожение киевского режима

Фото: МО РФ

Ярослав Москалик

Единственным эффективным ответом на теракты Службы безопасности Украины в России может быть полное уничтожение киевского режима, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его мнению, никакие мирные соглашения или попытки договориться с властями республики не помогут остановить террор.

Единственный выход сейчас — это уничтожить киевский режим вообще под корень. Потому что никакие мирные договоры и соглашения не отменяют его террористическую деятельность. До тех пор, пока он существует, такие теракты были, есть и будут. Стопроцентной защиты от них не существует. Потому что против нас работают спецслужбы не одного только Киева, а еще полусотни государств Запада. Ресурсов, возможностей и опыта у них предостаточно, — пояснил аналитик.

Онуфриенко добавил, что российским военным и чиновникам ради собственной безопасности следовало бы пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.

В метро вычислить и подобраться к человеку значительно сложнее, если он соблюдает некоторые правила. И уж тем более если его сопровождает охрана. При охране подобраться к такому человеку, чтобы выстрелить или зарезать, довольно сложно. С этим вполне ближняя охрана справляется. А вот проверять постоянно машину значительно сложнее, — добавил он.

Днем 25 апреля стало известно о гибели замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика в результате взрыва автомобиля в Балашихе. Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Telegram-канал «Архангел спецназа» связал трагедию с попытками Киева повлиять на ход переговоров по урегулированию украинского конфликта.