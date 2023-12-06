Военэксперт предсказал, когда искусственный интеллект заменит пилотов Военэксперт Попов: новое поколение истребителей с ИИ изменит военную авиацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новое поколение истребителей, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ), изменит принцип работы боевых самолетов, заявил NEWS.ru военный эксперт и заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Он подчеркнул, что человеческий интеллект еще 30–50 лет будет превалировать над искусственным при управлении боевыми самолетами.

Попов отметил, что благодаря нововведениям один пилот может помимо самолета, в котором находится, управлять еще несколькими боевыми машинами одновременно. По его мнению, несмотря на развитие технологии, ИИ не должен диктовать человеку, что ему делать.

Новое поколение истребителей серьезно изменит принцип работы боевых самолетов. В этом случае при полете будет, например, две-три машины под управлением пилотов, но при этом вместе с ними будут лететь еще три-четыре самолета, которыми будет управлять искусственный интеллект. То есть летчик в одном самолете будет контролировать сразу несколько машин, — сказал эксперт.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала модульную модификацию легкого тактического самолета Су-75 Checkmate. Согласно приведенной информации, новая модификация позволит менять головную часть фюзеляжа самолета в зависимости от текущих задач на одноместную или двухместную кабину либо на беспилотную часть.

Авторы разработки предполагают, что запатентованная универсальная платформа даст возможность кардинальной смены функционала всего авиационного комплекса при неизменности заложенных в базовую платформу транспортных возможностей. Отмечается, что в настоящее время летательные аппараты военного назначения выполняют множество задач и для этого применяется широкий парк необходимых воздушных средств. Новая разработка призвана в том числе снизить затраты без снижения эффективности аппарата.