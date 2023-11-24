Военэксперт предсказал характеристики истребителя в седьмом поколении Военэксперт Попов: истребитель седьмого поколения сможет развивать гиперскорость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прототип нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate

Седьмое поколение российских беспилотных истребителей сможет развивать гиперскорость и реализовывать боевой потенциал на больших высотах, заявил NEWS.ru военный эксперт заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов. При этом он предупредил, что на первом этапе модернизации ожидать такого большого прорыва в его развитии не стоит и такие машины появятся в войсках только через 30 или более лет.

В беспилотном варианте самолеты шестого поколения смогут реализовать все свои возможности, которые они получат в будущем. Например, пилотируемые самолеты не смогут летать на той скорости, которую когда-нибудь будут развивать беспилотные машины. Перегрузки в 5–10 g человек выдержать может. <...> А вот беспилотник сможет. <...> Но нужно понимать, такого большого скачка на первом этапе развития шестого поколения, конечно, не будет. Такие высоты и скорости — это второй этап развития шестого поколения. Такие машины появятся в войсках только через 30 или, может быть, даже 50 лет. И называться они будут наверняка самолетами седьмого или восьмого поколения, — заявил эксперт.

Попов объяснил, что при перегрузках в 5–10 g человек начинает чувствовать недомогание: у него пропадает зрение, он теряет сознание из-за отлива крови от головы. Но с непилотируемыми истребителями таких проблем возникнуть не может, а потому они будут способны выдержать перегрузку в 12 g и более, а также летать со скоростью до 7 Махов.

Да и высоты могут быть другими. Если сейчас пилотируемые самолеты работают на высоте 20–25 км, то шестое поколение, наверное, сможет достигать в беспилотном варианте 40 или даже 50 км. То есть это будет район ближнего космоса, — рассказал отставной офицер.

Ранее Попов предположил, что пилот самолета шестого поколения будет управлять двумя-тремя ведомыми машинами в беспилотном варианте. По его словам, такие беспилотные машины в будущем смогут обезопасить летчиков, поскольку их в первую очередь будут направлять на рисковые миссии.