Военэксперт предположил, какой корабль Россия отправила в Карибское море Военэксперт Дандыкин: в Карибское море могли отправить фрегат «Адмирал Горшков»

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Фрегат «Адмирал Горшков»

Россия могла отправить в Карибское море фрегат «Адмирал Горшков», предположил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru военный эксперт отметил, что около двух недель назад появилось сообщение об отправке в том направлении этого корабля с группой сопровождения.

Где-то две недели назад было сообщение, что туда направился фрегат «Адмирал флота Советского союза Горшков» с группой сопровождения. Вполне вероятно, что эти ребята. Они ушли, но где они сейчас находятся, мы не знаем. Вполне вероятно, что пошли [в Карибское море], — уточнил Дандыкин.

Он подчеркнул, что российский флот должен быть в море. Эксперт добавил, что фрегат представляет собой носитель гиперзвукового оружия «Циркон». При этом Дандыкин заметил, что следует дождаться официальных сообщений от Минобороны России.

Флот должен ходить, тем более Россия — большая страна. Корабли должны быть в море и быть в тех местах, в которых и должны, учитывая оружие, которое они несут. Если говорить о «Горшкове», то это носитель гиперзвукового оружия «Циркон». Но все-таки стоит дождаться официальных сообщений Минобороны, — заключил эксперт.

Высокопоставленный представитель США до этого сообщил, что российские корабли и самолеты будут переброшены в Карибский бассейн для участия в военных учениях. По некоторым данным, суда будут заходить в порты Кубы и, возможно, совершат остановку в Венесуэле. Американский чиновник считает, что Вашингтон не видит в этом угрозу.