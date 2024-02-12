Военэксперт оценил шансы лучшей бригады ВСУ переломить ситуацию в Авдеевке Военэксперт Тебин: бригада ВСУ не сможет переломить ситуацию под Авдеевкой

Фото: МО Украины

Переброска 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Авдеевку потенциально может изменить ситуацию, но речи о переломе не идет, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин. По его словам, бригада, которую называют лучшей, отличается от других качественным снаряжением и высоким боевым духом.

Про перелом ситуации я бы не говорил, потому что на военном языке это довольно громкий термин. Пока ни с той, ни с другой стороны какого-то настоящего перелома не заметно. Прибытие бригады на фронт ситуацию для российских сил, несомненно, в какой-то мере усложнит. Дело в том, что одной из основных сил, несмотря на все технологические новинки, в данном конфликте все равно остается пехота. А именно мотивированные, имеющие опыт, обстрелянные пехотинцы. Так что повлиять на ситуацию прибытие бригады потенциально может, — сказал Тебин.

Он пояснил, что бригада сформирована на базе уцелевших ветеранов националистического подразделения «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ), а в текущих условиях «одним из основных факторов элитности для ВСУ является мотивация и боевой дух».

У националистически ориентированных подразделений в основном традиционно добровольческий состав, более качественное снаряжение и заметно более высокий боевой дух по сравнению с обычными частями из мобилизованных, — уточнил Тебин.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ могло перебросить на оборону Авдеевки одну из лучших бригад украинской армии. Речь шла о 3-й отдельной штурмовой бригаде. Это единственная сухопутная боевая бригада, которая еще на прошлой неделе находилась в резерве на востоке Украины.