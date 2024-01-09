Военэксперт перечислил основные зимние задачи России в зоне СВО Военэксперт Матвийчук: зимой необходимо отодвинуть ВСУ на 25-30 км

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Основными задачами российских военных в зоне СВО зимой 2024 года станет продвижение в направлении Харькова, Херсона и Николаева, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Также, по его словам, важно отодвинуть ВСУ на 25-30 км с нынешних позиций на Донецком направлении.

Необходимо срочно отодвинуть войска Украины хотя бы на 25-30 км, чтобы прекратить обстрелы. И после взятия Марьинки главной задачей становится продвижение в сторону Краматорска. <...> Это центр всей конгломерации, там пункт управления группировки «Юг», — пояснил эксперт.

Полковник также рассказал, что Украина не готова к обороне Харькова, Херсона и Николаева, хотя и будет пытаться их отстоять. Однако, по мнению Матвийчука, руководство ВСУ слишком увлеклось идеей контрнаступления, не подумав об обороне, и теперь спешно пытается к ней перейти. Как считает полковник, это фактически нереально, поскольку требует тяжелейшего физического труда и «моря техники, которой нет».

Ранее капитан I ранга запаса Константин Сивков рассказал, что уничтожение группировки ВСУ на Харьковском направлении позволит предотвратить обстрелы приграничных территорий России. По его словам, сроки начала операции остаются неизвестными.