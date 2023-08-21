Военэксперт объяснил тактику ВС России на Купянском направлении Военэксперт Онуфриенко: задачи штурмовать Купянск у ВС России сейчас нет

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко рассказал NEWS.ru, что задачи штурмовать Купянск у российских войск сейчас нет. Такое мнение он высказал на фоне сообщений о занятии ВС РФ поселка Синьковка к северу от города, откуда российские подразделения получают возможность вести минометный обстрел объектов ВСУ.

Задача перед нашими войсками — штурмовать Купянск непосредственно сейчас, находясь в гибкой обороне, — не стоит. Это серьезный населенный пункт, разделенный рекой Оскол, и Оскол — достаточно серьезная водная преграда, — пояснил Онуфриенко.

По его словам, основная задача для ВС РФ сейчас заключается в том, чтобы измотать противника, сковать его на этом направлении, создавая в первую очередь именно угрозу близкого начала битвы за Купянск.

Косвенно подобную тактику наших войск на этом направлении подтверждает и то, что с востока наши войска не пытаются пробиться к Осколу. Они остаются там же, где и находились до этого, — чуть восточнее Кисловки и Ивановки, — пояснил Онуфриенко.

Он также отметил, что для успешного овладения Купянском наступление к нему надо развивать сразу по обоим берегам Оскола, однако подобных действий пока не прослеживается.

Для того чтобы освобождать Купянск, нужно развивать наш плацдарм в районе Двуречного, который находится на правом берегу. Речь не про железнодорожную станцию Двуречное на левом берегу, а именно про поселок Двуречное, который находится севернее Купянска, на правом берегу Оскола. Чтобы двигаться на Купянск с двух сторон, по обеим сторонам реки, нужно развивать этот плацдарм. Но пока мы там наступательных действий не предпринимали, — сказал Онуфриенко.

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Ранее NEWS.ru писал, что контроль над Купянском важен для ВС РФ, так как южнее этого райцентра сосредоточена крупная группировка ВСУ, в тылу которой находится Оскольское водохранилище. В случае выхода российской армии к Купянску украинская группировка будет прижата к берегу, что значительно осложнит ее снабжение.