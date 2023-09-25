Военэксперт оценил возможность реформирования морской пехоты Военэксперт Клупов: морскую пехоту могут реформировать по западному образцу

Морскую пехоту в России могут реформировать по западному образцу, разговоры об этом уже ведутся, заявил полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов. Комментируя ситуацию ИА SM.News, эксперт подчеркнул, что для этого могут создать отдельный корпус, который будет непосредственно подчиняться Главкому ВМФ России.

Разговоры об этом ходят, есть предложения с разных сторон, чтобы создали этот корпус, создали командование, которое бы непосредственно подчинялось Главкому ВМФ России. Это использовалось бы, как одно целое, как например, в некоторых странах НАТО, — пояснил полковник.

По словам Клупова, в России из-за обширной территории государства существует большое количество флотов. Каждая бригада является составной частью ВМФ России и подчиняется командующим. Основным отличием российских и западных подразделений военэксперт назвал разные цели. Так, морпехи России в первую очередь поддерживают наступление или боевые действия сухопутных группировок. Тем временем западные подразделения стремятся получить господство в морской или океанской зоне, где будут идти боевые действия в отрыве от сухопутной части.

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик ранее заявил, что контрнаступление ВСУ не могло закончиться победой Украины, поскольку она никогда не имела средств, чтобы конкурировать с армией России. По его словам, главной проблемой ВСУ является отсутствие достаточного количества артиллерии.