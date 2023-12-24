Военэксперт оценил вероятность всеобщей мобилизации ЕС для помощи Украине Военэксперт Дандыкин: ЕС не начнет тотальную мобилизацию ради помощи Украине

Фото: europarl.europa.eu

Евросоюз не начнет всеобщую мобилизацию ради помощи Украине, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Несмотря на это, глава евродипломатии Жозеп Боррель «будет много чего заявлять», считает он. По словам эксперта, это делается, чтобы дать Украине передохнуть и восстановить ресурсы.

Я полагаю, что страны Европы и США в следующем году продолжат финансировать Украину, однако о всеобщей мобилизации для помощи ВСУ говорить не приходится. Мне такой вариант представляется невозможным. Боррель, как и весь Евросоюз сейчас, будет много чего заявлять; все это делается, чтобы дать Украине передохнуть и восстановить хоть какие-то ресурсы, — заявил Дандыкин.

Он также предположил, что в скором времени можно будет увидеть существенное продвижение российских солдат на линии соприкосновения. По его словам, у ВСУ уже начинают выходить из строя импортные системы противовоздушной обороны.

В таких условиях наша авиация начнет работать еще эффективнее. А все, что получит Украина, — это новые порции оружия и, возможно, большее число наемников. Однако на ход СВО это сильно не повлияет, — заключил эксперт.

Ранее Боррель призвал Евросоюз мобилизовать все свои возможности ради помощи Украине. По его словам, в противном случае Киев проиграет России, которая, уверен политик, угрожает не только Украине, но и всей Европе и демократии. Наряду с этим он призвал страны ЕС готовиться к «конфликту высокой интенсивности», который может занять длительное время. Боррель объяснил необходимость этого тем, что Россия не удовлетворится «ограниченной территориальной победой».