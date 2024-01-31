Военэксперт оценил необходимость новой мобилизации в России Военэксперт Клупов: в Российской армии хватает специалистов без мобилизации

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Количество необходимых специалистов в российских Вооруженных силах позволяет не проводить дополнительную мобилизацию, заявил в беседе с ИА SM.News ветеран военной разведки, военэксперт, герой России Рустем Клупов. По его словам, если необходимость в мобилизации появится, то она не возникнет неожиданно.

Мне часто задают вопрос: ну что, мобилизация будет или нет? Во-первых, а нужна ли она, если мы и так набираем необходимое количество людей? Ну и даже если она и будет нужна и появится такая необходимость, то вряд ли она возникнет неожиданно и уже наверняка бы проводились сборы, — высказал мнение специалист.

Он отметил, что в стране есть множество специалистов, чьи профессии востребованы в войсках, однако они не находятся в рядах Вооруженных сил. И если бы обстановка в зоне СВО была действительно такой сложной для России, как заявляет украинская пропаганда, то этих людей давно бы уже мобилизовали. Но этого не происходит, резюмировал Клупов.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что в России могут быть рассмотрены поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации». По словам депутата, изменения касаются распространения отсрочки от мобилизации для отцов троих детей. Сейчас отсрочку могут получить только мужчины с четырьмя детьми.