Военэксперт объяснил, зачем ВСУ стали бить по гражданским объектам Марочко: Киев пытается оправдать поставки оружия ударами по гражданским объектам

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Киев пытается оправдать поставки западного оружия ударами по гражданским объектам, заявил военный эксперт Андрей Марочко, комментируя атаку по нефтебазе в Луганске. По его словам, которые приводит ТАСС, эта нефтебаза не использовалась российскими военными. Однако об этом украинские военачальники не расскажут в докладах в Вашингтон, уверен он.

Украинские боевики сейчас пытаются показать Западу, что выделены ракеты не зря и что они могут наносить удары по глубоко тыловым районам, но только, как обычно, используют террористические методы и наносят удары по сугубо гражданским объектам, — говорит он.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, осуществлен ракетами западного образца ATACMS. По его данным, уже известно о пятерых пострадавших. В результате удара повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. В тушении пожара на газопроводе высокого давления задействованы все луганские подразделения МЧС.

Министр здравоохранения республики Наталия Пащенко рассказала, что все пострадавшие в результате обстрела ВСУ госпитализированы в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами. По ее словам, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.