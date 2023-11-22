Военэксперт объяснил сообщения об освобождении ЧВК «Вагнер» города в Мали Военэксперт Матвийчук: ЧВК «Вагнер» защищала бизнес-интересы России в Мали

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер» защищали бизнес-интересы России в Мали, сообщил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук, отреагировав таким образом на новость об освобождении от радикальных группировок города Кидаль. Он предположил, что бойцы ЧВК ликвидировали группировку, угрожавшую объектам, связанным с нефтепромыслом или с другими полезными ископаемыми африканской страны.

Предположу, что здесь речь идет не о зачистке от террористов именно города, некоего населенного пункта, а о защите интересов России. Везде, где появляется ЧВК, — это коммерческие интересы, это деньги. Это не военные, мы не используем там войска. С такими коммерческими заданиями прекрасно справляются ЧВК, они защищают бизнес-интересы страны за ее пределами, это чисто про деньги, — сказал эксперт.

Матвийчук добавил, что подобными акциями Россия выдавливает из региона Францию. Тем самым, считает он, Москва усиливает свое политическое влияние.

За деньгами всегда идет и политическое влияние России, мы выдавили из этих регионов французов именно усилиями покойного Евгения Пригожина. В Северной Африке, Центральной Африке много экстремистских, радикальных религиозных групп, некогда контролировавших целые страны, а не отдельные города. Это псевдовоенные, похожие на племена, отряды со своей иерархией, — отметил он.

Военный корреспондент Алексей Живов ранее сообщил, что уникальность бойцов ЧВК «Вагнер» заключается в железной дисциплине и изобилии штурмовых тактик. Он отметил, что благодаря этому штурмовая пехота вагнеровцев была лучшей в мире и добивалась серьезных результатов на поле боя.