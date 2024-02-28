Военэксперт объяснил применение ВС России планирующих бомб в зоне СВО Военэксперт Дандыкин: планирующие авиабомбы отличаются высокой эффективностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б-Э

Вооруженные силы России стали чаще применять планирующие авиационные бомбы в зоне военной операции на Украине из-за их высокой эффективности, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, предприятия российского оборонно-промышленного комплекса наладили их выпуск в нужных количествах.

Не надо думать, что мы стали использовать эти бомбы лишь в последние дни. Они применялись и раньше. Но просто в последнее время мы наладили выпуск необходимых модулей в нужных количествах и в результате стали активнее использовать такое оружие. А оно чрезвычайно эффективное, — сказал он.

Дандыкин объяснил, что российские истребители-бомбардировщики могут сбрасывать их не прямо над укрепрайоном противника, который может быть защищен системами ПВО, а за несколько десятков километров до цели и с большой высоты. По его словам, это дает российской авиации большое преимущество.

И бомба после этого уже самостоятельно летит куда ей сказали. И сбить ее практически невозможно в отличие от той же ракеты. Ведь авиабомба гораздо меньше по размерам, — отметил эксперт.

Дандыкин обратил внимание, что планирующие авиабомбы оказали большую помощь российским бойцам при освобождении Авдеевки. По его словам, противник после удара таким беоприпасом несет большие потери.

И еще важно, что авиационные бомбы — даже с новым модулем — получаются заметно дешевле ракет. Особенно если говорить о гиперзвуковых версиях, например, об [авиационном ракетном комплексе] «Кинжале», — заключил капитан.

Военный корреспондент Юрий Котенок ранее опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены удары фугасными авиабомбами по объектам ВСУ в районе Курахово в ДНР. Он отметил, что именно там должна пройти новая линия украинской обороны на Авдеевском направлении. Минобороны России эту информацию не комментировало.