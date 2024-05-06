Военэксперт объяснил, почему РФ начала применять на СВО сверхмощные бомбы Военэксперт Пылаев: ВС РФ научились беспроблемно управлять сверхмощными бомбами

Фото: МО РФ

ВС России научились управлять сверхмощными бомбами, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Пылаев. Он предположил, что именно по этой причине ВС РФ применили боеприпасы в зоне спецоперации только сейчас.

Чем массивнее бомба, тем сложнее устройство коррекции и управления. Полагаю, с такой проблемой столкнулась российская военная промышленность ранее, поэтому наша армия применила против ВСУ сверхмощную бомбу лишь сейчас. Чтобы корректировать полет 100-килограммового боеприпаса, например, не требуется дополнительных ускорителей. Большая, массивная конструкция требует более развитой аэродинамики, соответственно, и создание блока коррекции управления крупного боеприпаса — непростая технологическая задача, — рассказал собеседник.

При этом эксперт напомнил, что крупные авиабомбы с массой пять тонн и более существуют давно. Он отметил, что еще во времена Второй мировой войны английские бомбардировщики применяли по плотинам и другим немецким объектам инфраструктуры бомбы с массой до девяти тонн. Пылаев подчеркнул, что одну такую бомбу поднимал и нес один бомбардировщик.

Ранее начальник следственного управления на Украине Сергей Болвинов сообщил, что российские силы применили мощную бомбу ФАБ-1500 против позиций ВСУ под Купянском. По его словам, вооружение такой мощности против украинских сил используется впервые. Минобороны России данную информацию не комментировало.