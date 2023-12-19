Военэксперт объяснил, почему ракеты комплекса «Авангард» неуязвимы Военэксперт Кнутов: обнаружить ракеты «Авангард» с помощью РЛС невозможно

Фото: МО РФ

Пуск ракеты комплекса «Авангард»

Плазма, формирующаяся вокруг оболочки ракет комплекса «Авангард» во время полета, делает их невидимыми для радиолокационных станций, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, благодаря этому «Авангарды» являются неуязвимыми. Кнутов напомнил, что «Авангард» способен развивать скорость в 27 Махов, то есть в 27 раз превышающую скорость звука.

Более того, он может в полете маневрировать. <...> При скорости 27 Махов его оболочка покрыта плазмой, потому что слишком высокое трение при соприкосновении с воздухом формирует плазму. Плазма же имеет свойство поглощать электромагнитные лучи. Поэтому такой блок с помощью радиолокационных станций обнаружить невозможно, — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что аналогов этому ракетному комплексу нет ни в одной стране мира. При этом даже без боевой части «Авангард» может выводить из строя различные объекты, в том числе подземные, за счет огромной кинетической энергии.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин выразил мнение, что странам Запада следует опасаться российского ракетного комплекса «Авангард», поскольку один его удар способен разрушить половину континента. Он указал, что на сегодняшний день Запад ничего не может противопоставить такому оружию.