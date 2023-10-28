Военэксперт объяснил, почему Израиль в секторе Газа ждут «горы трупов» Военэксперт Баранец: ЦАХАЛ ждут тяжелые испытания в секторе Газа

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

ЦАХАЛ столкнется в секторе Газа с «горами трупов», заявил военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru. По его словам, ХАМАС не выйдет воевать на открытую местность, а будет поджидать израильских бойцов на улицах, в городах, плотной застройке.

ЦАХАЛ ждут очень тяжелые испытания, особенно в городских условиях. ХАМАС не выйдет воевать на открытую местность, в пустыню, оно поджидает ЦАХАЛ на улицах, в городах, в плотной застройке. Как только ЦАХАЛ сунет туда нос с танками, БТР, живой силой — они очень подготовились — там будут горы трупов, — заявил Баранец.

Особенно тяжело Армии Израиля придется при попытках штурма и взятия городов, добавил эксперт. В таких ситуациях наступающие подразделения находятся в более невыгодной позиции, чем обороняющиеся.

Так что, ЦАХАЛ ждут очень невеселые времена. Конечно, будут потери и у ХАМАС, они уже есть, но мы можем уверенно говорить, что потери ЦАХАЛ будут не сопоставимы с потерями, которые понесет ХАМАС, у него гораздо более выгодные позиции, — заключил военэксперт.

Ранее сообщалось, что в наземной операции Израиля против сектора Газа приняли участие порядка пяти тысяч американских военных. Из военнослужащих США было сформировано три дивизии и несколько бригад.