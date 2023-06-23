Военэксперт объяснил почему ФАБ-5000 не используют для подрыва мостов Военэксперт Леонков заявил, что бомбы ФАБ-5000 используются для поражения живой силы противника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиация обычно применяет бомбы ФАБ-500 и полуторатонные ФАБ-1500, тяжелые пятитонные ФАБ-5000 редко используются, сообщил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Он предположил, что мосты не бомбят пятитонными бомбами, потому что нет необходимости в их уничтожении, их используют для уничтожения сосредоточения техникой живой силы противника.

Полагаю, что мы не используем ФАБ-5000 по мостам в прифронтовой зоне, потому что нет надобности в их уничтожении. Также возможно, что их накапливают для второго этапа наступления, которое планирует украинская армия и НАТО, потому что одними «Вихрями» и высокоточными снарядами не отделаются, — рассказал Леонков.

Утром 22 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетных ударах ВСУ по мостам на границе с Крымом. Он опубликовал фотографии, на которых видны повреждения дорожного полотна вблизи полуострова Чонгар. По словам Сальдо, в результате ракетного удара никто не пострадал. Врио главы Херсонской области добавил, что, по предварительной информации, ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow.

Врио главы региона отметил, что проезд машин восстановят «в самом скором времени», однако сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать. По словам Сальдо, власти организовали временное движение автотранспорта по резервному маршруту.