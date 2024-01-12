Военэксперт объяснил быстрый запуск производства «Дрели» для ВС России Военэксперт Дандыкин связал производство бомбы «Дрель» с наращиванием темпов ВПК

Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС

Авиабомба «Дрель»

Планирующие авиабомбы «Дрель» быстро поступят в ВС России в связи с наращиванием темпов производства оборонно-промышленного комплекса, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российское вооружение стремительно развивается.

Это в спокойное время можно, не торопясь, придумывать что-то. А сейчас от ВПК нужны быстрые решения: время от создания нового вооружения до поступления в войска сократилось в разы. Именно поэтому мы так быстро и запускаем [серийное производство бомбы] «Дрель». И не только ее, — заявил Дандыкин.

Эксперт обратил внимание, что так же быстро запустили серийное производство гаубиц «Коалиция-СВ». По его словам, эти артиллерийские комплексы нужны российской армии для ведения эффективной контрбатарейной борьбы.

Или можно вспомнить про новые авиабомбы ФАБ или барражирующий боеприпас «Ланцет». Сейчас мы набрали очень хорошую скорость в выпуске новых вооружений и боеприпасов. И скоро противник это почувствует. Да он уже это чувствует, — подчеркнул Дандыкин.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов отметил, что авиабомба «Дрель» имеет более высокую точность, чем обычные боеприпасы. При этом, по его мнению, «Дрель» нельзя в полной мере назвать планирующей бомбой, в отличие от авиабомб ФАБ-500 или ФАБ-1500, так как у них есть модули управления.

10 января в Ростехе заявили, что новейшая авиабомба «Дрель» будет запущена в серийное производство в 2024 году. По данным госкорпорации, боеприпас уже прошел все виды испытаний.