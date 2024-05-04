Военэксперт объяснил, почему армия РФ не будет брать Запорожье в лоб Военэксперт Матвийчук: размер Запорожья не позволяет брать его в лоб

Фото: МО РФ

Крупные размеры Запорожья значительно усложняют штурмовые действия, если они проводятся в лоб, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, Вооруженные силы России не будут применять такую тактику в ходе боев за этот город. Специалист считает, что вероятнее всего подразделения ВСУ будут окружены и заблокированы. Кроме того, армия Украины может и вовсе уйти из города. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Запорожье — огромный город. Такие населенные пункты в лоб штурмовать очень сложно. Во время подобных операций города рискуют быть стертыми с лица земли. Скорее всего, группировку ВСУ окружат и заблокируют в Запорожье, а также нанесут им тяжелые, критические поражения на данном направлении, чтобы они сами оттуда ушли. Вполне возможно, обойдется без окружения — обескровленные, разбитые ВСУ сами уйдут, — заявил военный эксперт.

Матвийчук считает, что в мае армия России также может выйти к пригородам Харькова и Краматорска. Он подчеркнул, что ситуация на фронте станет более ясной в ближайшие три недели.

Киевский политолог Руслан Бортник ранее заявил, что российская армия прорвала оборону ВСУ в Донбассе. По его словам, фланги Вооруженных сил Украины постепенно осыпаются, что создает определенную угрозу для Киева. Бортник считает, что Россия намерена создать буферную зону в Харьковской области, в состав которой войдет и сам Харьков.