Военэксперт объяснил ключевое влияние Артемовска на ход СВО Военэксперт Матвийчук: после взятия Артемовска ВС РФ станет проще управлять войсками

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что после взятия Артемовска под контроль России с последующим выходом к Краматорску российской стороне станет проще маневрировать вооруженными силами и средствами. По его мнению, ВСУ для обороны Краматорска будут вынуждены отозвать войска с ряда других направлений.

После захвата Артемовска с последующим выходом на Краматорск нам в принципе станет легче маневрировать собственными вооруженными силами и средствами. И явно это выразится на основных направлениях нашего наступления в направлении Краматорска, куда ВСУ придется снимать войска и с Запорожского, и с Харьковского направлений, так как потеря Краматорска означает полную потерю Донбасса, — пояснил Матвийчук.

Он подчеркнул, что в случае если Украина лишится Краматорска, это будет означать полную потерю контроля над Донбассом, поэтому киевское руководство всячески постарается этого не допустить.

По мнению Матвийчука, ВС РФ накопили достаточное количество техники и войск, чтобы развивать наступление по данному направлению, что «не прибавляет Украине оптимизма».

17 января в штабе теробороны ДНР сообщили, что Соледар полностью взят под контроль союзных войск. Советник главы региона Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ не могут маневрировать собственными резервами после того, как российские силы взяли этот населенный пункт.