Военэксперт объяснил, как Украина посмела воровать натовское оружие Военэксперт Дандыкин: коррупция всегда присутствовала на Украине

Фото: U.S. Air Force/Cydney Lee

Коррупция всегда была на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, чиновники воспринимали это как бизнес. Как именно доставались эти деньги — распилом западной помощи, трансплантацией органов или поставками боевых стимуляторов, — уже не так важно, объяснил эксперт.

Украина не просто посмела воровать, распиливать военную помощь от Запада. Там всегда так было. Если военком Одесского округа в Одессе, которого отстранили, построил себе дом в Испании... Только бизнес, ничего личного. Это может быть и трансплантация органов, поставки сильнодействующих боевых стимуляторов, — заявил Дандыкин.

Затронув тему коррупции на Украине, эксперт напомнил о слухах вокруг бывшего министра обороны Алексея Резникова. По словам Дандыкина, раньше говорили, что глава ведомства «нагрел руки» на поставках яиц в армию. Однако, судя по его состоянию, тут могла иметь место контрабанда оружия и обмундирования, полученного от стран Запада, добавил Дандыкин.

Ранее стало известно, что Пентагон расследует более 50 уголовных дел, связанных с поставками для ВСУ. По словам генинспектора Роберта Сторча, в скором времени могут быть открыты новые дела с учетом «количества и скорости» отправок оружия на Украину.