Военэксперт объяснил, что не так с сообщениями об ударах по ВСУ из С-300 Дандыкин заявил, что ВС России нет нужды применять С-300 против ВСУ

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300

Российской армии нет особой нужды применять против Вооруженных сил Украины ЗРК С-300 или С-400, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, с задачами по обнаружению и поражению противника эффективно справляются другие вооружения, в числе которых ракетный комплекс «Кинжал».

Украина советский С-200 переделала для ударов по наземным целям. Предположу, что С-300 или С-400 также способны применяться для уничтожения наземных объектов ВСУ. Думаю, нужды в этом нет, особенно для С-400, этому комплексу, скорее всего, предстоит противостояние с F-16, если Украина их получит. Не думаю, что это так необходимо, у нас есть «Ониксы», «Калибры», «Кинжалы», «Бастион», «Бал», Х-101 и прочие, — отметил собеседник.

Дандыкин предположил, что С-300 и С-400 использовали для вскрытия позиций украинской ПВО, не более того. По его словам, у ВСУ ПВО до сих пор «довольно насыщенная». Эксперт также указал, что не стоит растрачивать противоракеты, так как ВСУ могут получить новые Storm Shadow и ATACMS от Запада.

Ранее Василий Дандыкин сообщил, что ВС России необходима авиационная бомба «Дрель» для уничтожения опорных пунктов противника. Эксперт отметил, что в настоящий момент Вооруженные силы Украины формируют линию обороны вдоль границ РФ, возводя подземные пункты, поэтому наличие такого оружия важно для российской армии.