Военэксперт объяснил частые атаки ВСУ малым количеством ATACMS Герой России Липовой: ВСУ прощупывают ПВО РФ в Крыму перед крупной атакой

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины совершают атаки малым количеством крылатых ракет ATACMS, чтобы прощупать российскую оборону, предположил в беседе с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Киев никогда не скрывал желания нанести удар по стратегическим объектам в регионе. Текущие атаки лишь «тренировка по уничтожению целей» для ВС РФ, добавил эксперт.

Украинские руководители постоянно твердят, что их главная цель — российский Крымский мост. ВСУ сейчас, предположу, ведут разведку боем, прощупывают ПВО РФ. Киев не скрывает желания нанести удар по стратегическим объектам на полуострове. Не исключу, что данные атаки, в том числе относительно малым числом крылатых ракет ATACMS, являются попыткой ВСУ найти слабые места в ПВО ВС РФ, — заявил Липовой.

Он предположил, что ВСУ попытаются ударить по Крыму со всех возможных сторон 7 и 9 мая. По его словам, украинская армия может бить разнокалиберными ракетами, беспилотниками и дронами в попытке подобраться к Крымскому мосту.

Также не исключу, что ВСУ применят массу обманных целей, так называемых пустышек, имитирующих настоящую ракету. Скорее всего, они хотят сначала попытаться вскрыть позиции российской ПВО. Но у них это не получится, — добавил генерал-майор.

Ранее депутат Леонид Ивлев предположил, что ВСУ могут снова попытаться ударить по территории Крыма оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. По его словам, минувшей ночью по полуострову было выпущено 12 таких снарядов, они были сбиты средствами противовоздушной обороны. Минобороны России не подтверждало эту информацию.