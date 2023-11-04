Военэксперт объяснил бесполезность для ВСУ «самой мощной» бронемашины США Военэксперт Прохватилов: бронемашины США не помогут ВСУ

Фото: US Army/Global Look Press

Бронемашина Assault Breachers

Недавно переданные Украине американские бронемашины Assault Breachers не помогут ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Владимир Прохватилов. По его словам, у Киева сейчас наблюдается нехватка снарядов, в то время как у России их производство растет. Прихватилов заметил, что бронемашины будут подрываться на российских минах либо уничтожаться артиллерией.

Главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что им нужно больше средств для разминирования. Но инженерные войска российские — лучшие в мире. Тем более у Киева пошла нехватка снарядов. У нас производство растет. Одна такая машина по мощности равна трем бульдозерам, а переданные ВСУ двум — шести. Чтобы подбить шесть бульдозеров, нужны шесть ракет, а чтобы подбить две бронемашины — две ракеты. Вот и все, — сказал эксперт.

4 ноября стало известно, что США тайно передали Украине несколько самых мощных своих бронемашин Assault Breachers для прорыва обороны российской армии. В официальных списках военной помощи Вашингтона Киеву эта техника не значится, но ее можно заметить на фото, опубликованных на сайте президента Украины.

Assault Breachers разработана на основе танка Abrams, весит 55 тонн и является одной из наиболее защищенных и универсальных машин для прорыва. По его словам, две единицы такой техники равны по эффективности шести бульдозерам. Бронемашины оборудованы пусковыми установками для подрыва на расстоянии мин противника.