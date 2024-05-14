Военэксперт объяснил антикоррупционные чистки в Минобороны Военэксперт Тимошенко: СВО стала удобным временем для антикоррупционных чисток

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Тимур Иванов

Проведение антикоррупционных чисток в Министерстве обороны во время СВО не ухудшит функционирования ведомства, сказал NEWS.ru военный эксперт и полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, нынешнее время подходит для подобных процедур как нельзя кстати.

Это не может быть никаким ударом по боеспособности. Дело в том, что, например, Тимур Иванов давно на слуху у офицерского состава. Рядовые могут и не знать, а контрактники знают разговоры о взяточничестве. Масштабы чистки будут зависеть от того, есть ли серьезный компромат, который подкреплен доказательствами, — сказал эксперт.

Он пояснил, что много вопросов и критики набралось в отношении организации армейского тыла и взаимодействия с ВПК, в частности, по вопросам обеспечения войск новой техникой, беспилотниками и средствами связи. Назначенный министром обороны Андрей Белоусов для наведения порядка должен набрать новую команду, считает Тимошенко.

В министерстве неправильного очень много, и сейчас это вылезет. А частично уже вылезло, — пояснил он.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против начальника Главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова. По данным следствия, он получил взятку в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ. В СК уточнили, что деньги Кузнецову дали представители коммерческих структур.