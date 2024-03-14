Военэксперт обрисовал ситуацию на Донецком и Артемовском направлениях Воеэксперт Матюшин: Россия развивает наступление под Донецком и Артемовском

Фото: МО РФ

Российские военные ведут активные наступательные действия на Донецком и Артемовском направлениях, рассказал «Царьграду» военный эксперт офицер запаса Александр Матюшин. По его словам, на Донецком направлении идет продвижение к Георгиевке, несмотря на то, что противник использует против штурмовых групп большое количество дронов-камикадзе. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Мы продвигаемся в Новомихайловке с целью с севера нависнуть над Угледаром и перерезать ему пути снабжения со стороны Курахово. Мы расширяем свой плацдарм в районе населенного пункта Победа, — отметил эксперт.

Он также добавил, что активные бои идут на Артемовском направлении, в частности в селе Богдановка, расположенном в 1,5 км от стратегически важного населенного пункта Часов Яр. Матюшин подчеркнул, что ВСУ по-прежнему ощущают нехватку снарядов. Кроме того, натовская техника также не оправдывает возложенных на нее надежд. Единственной сильной стороной украинской армии эксперт назвал большое количество FPV-дронов и ударных беспилотников, которые пока продолжают сдерживать российское наступление.

Ранее сообщалось, что российская армия продолжает наступать на некоторых направлениях СВО. Так, южнее Марьинки ВС России продолжают штурм Новомихайловки с юга, на севере продвижение идет медленно из-за рельефа.