Военэксперт обрисовал будущее танков в условиях современных конфликтов Военэксперт Кошкин: танки вряд ли исчезнут из-за беспилотников

Фото: МО РФ

Массовое применение беспилотников в современных конфликтах вряд ли приведет к исчезновению танков, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин. По его мнению, меняющиеся реалии станут поводом для усовершенствования танков и продолжения работ по укреплению их брони.

Еще до всех современных событий считалось, что танки, как и артиллерия, теряют свою значимость. Но появились беспилотники, и артиллерия вернулась, стала востребована. <...> Человеку всегда нужно прятаться за броню на поле боя. И, пока человек находится там, должны быть и танки, — подчеркнул эксперт.

Он признал, что беспилотники действительно создали для танков много проблем, сегодня эти машины кажутся более уязвимыми. Однако, по словам полковника, борьба видов вооружений — это естественный процесс, поэтому специалисты продолжат работу над совершенствованием защитных механизмов танков. Так, сегодня на самых уязвимых участках танков ставят специальную сетку, которая мешает поражению в результате атак беспилотников.

Я считаю, что специалисты будут и дальше развивать динамическую защиту танков, беспилотники не решат их судьбу, — резюмировал Кошкин.

Ранее заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Сергей Артамощенко заявил, что украинские военные сталкиваются с нехваткой запасных частей для поставляемых Германией танков Leopard. По его мнению, основное внимание должно быть направлено на организацию увеличения поставок запчастей для обслуживания и ремонта танков.