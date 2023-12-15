Военэксперт допустил отправку спецназа США на границу Финляндии и России Матвийчук предположил, что США разместят в Финляндии около четырех тысяч военных

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Размещение Соединенными Штатами своих военных в Финляндии на границе с Россией является попыткой повлиять на российскую политику на Северном морском пути, таким мнением поделился с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он предположил, что Пентагон разместит на границе с Россией мотопехотные части, а также спецподразделения, способные выполнять задачи в условиях Арктики.

Таким образом они попытаются повлиять на российскую политику на Северном морском пути. Скорее всего, США стянут туда мотопехотные части, бригады, усиленные арктической техникой — вездеходами, санями. А также частями спецназначения, способными выполнять задачи в условиях Арктики, — считает эксперт.

Матвийчук считает, что численность американской арктической группировки составит от 3,5 до 4 тысяч человек. Он убежден, что эти подразделения будут взаимодействовать также с Норвегией и Швецией.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что США откроют в Финляндии 15 военных баз, куда перебросят часть своих военных, а также оружие. Он убежден, что это оружие будет удобно перекидывать на Украину. По его словам, размещение иностранных контингентов в стране является частичной потерей суверенитета.