Военэксперт назвал условие для нанесения Россией ядерного удара по Украине Военэксперт Матвийчук: РФ может нанести ядерный удар по Украине в случае угрозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может нанести ядерный удар по Украине только в том случае, если появится реальная угроза существованию государства, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что такой сценарий развития событий возможен, если армия РФ не сможет оправиться от некоего удара ВСУ.

Единственная причина, предположу, вероятного ядерного удара по Украине со стороны России: если сложится ситуация, когда армия России не сможет оправиться от некоего удара ВСУ или поражения, если возникнет угроза существованию России как государства. В этом случае, скорее всего, Россия применит ядерное оружие, — пояснил Матвийчук.

Эксперт считает, что «в России нет дураков», чтобы вестись на провокации Украины. Он уточнил, что все отслеживается и анализируется. Матвийчук предположил, что Запад может начать неограниченно использовать ядерное оружие, если РФ придется ударить по Украине ядерным вооружением.

Как на это отреагирует Запад? Вероятно, все перейдет к неограниченному применению сторонами ядерного оружия, — заключил эксперт.

Сенатор Владимир Джабаров ранее заявил, что Россия может отразить любой ядерный удар НАТО. Он подчеркнул, что страна разворачивает тактическое ядерное оружие из-за отработки ядерных ударов государств Североатлантического альянса по территории страны. По словам Джабарова, с учетом нынешней обстановки можно ожидать внезапный удар противника по границам России в любое время.