Военэксперт назвал уникальную черту нового главы ВМФ адмирала Моисеева Военэксперт Дандыкин: новый глава ВМФ адмирал Моисеев совершил подвиг

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Александр Моисеев

Новый врио главнокомандующего ВМФ Герой России адмирал Александр Моисеев уникален тем, что получил орден, так как подводников неохотно награждают, рассказал NEWS.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru. По его словам, это не первый случай, когда командующий ВМФ сначала назначается временно исполняющим обязанности.

Со времен СССР получить орден подводникам было очень тяжело, нужно было совершить нечто экстраординарное. Если Моисеев получил звание Героя России, значит, это действительно настоящий подвиг, таких подводников у нас немного. Он прошел большой путь на флоте, командовал Черноморским и Северным флотами, когда это были оперативно-стратегические направления на правах военного округа. Он отвечал за всю Арктику, — заявил Дандыкин.

Эксперт отметил, что Моисеев обладает опытом, знанием театра военных действий, в том числе на юге, где у России есть очевидные проблемы, о которых говорил министр обороны Сергей Шойгу, когда посещал командный пункт Черноморского флота. Дандыкин добавил, что считает назначение правильным. По его мнению, у нового главкома будет очень много работы, потому что сейчас тревожная ситуация не только на юге, у черноморцев, но и на Балтике, где Швеция и Финляндия стали членами НАТО.

Это уже не первый случай, когда командующий сначала назначается временно исполняющим обязанности. Это назначение было очевидно, когда стало ясно, что Моисеев появился в составе делегации Минобороны в Севастополе. Думаю, пройдет немного времени, когда он уже указом президента России Владимира Путина и министром обороны Сергеем Шойгу будет назначен на должность главы ВМФ не как врио, — сказал Дандыкин.

Ранее адмирал Александр Моисеев был назначен на должность врио главнокомандующего ВМФ России. Военачальника в новой должности впервые официально представили на Дне моряка-подводника в Кронштадте перед началом церемонии вручения корабельных чаш подводникам.