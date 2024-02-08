Военэксперт назвал сроки перелома в ходе СВО Военэксперт Глазунов: весна и лето станут переломным моментом в ходе СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перелом в ходе специальной военной операции на Украине может произойти весной и летом, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Он сравнил этот момент с Курской битвой во время Великой Отечественной войны.

Весна и лето — это будет как Курская битва, переломный момент. <...> Это будет время решающих битв, когда будет решаться судьба и Украины, и России. Поэтому нужно быть готовыми, чтобы выстоять и одержать победу, — подчеркнул аналитик.

По его словам, сейчас ВСУ испытывают легкий снарядный голод, однако в скором времени, очевидно, решат эту проблему и предпримут новую попытку контрнаступления весной и летом. К этому времени, по словам эксперта, Украина подготовит несколько бригад. Россия в этой ситуации готовится к изменениям на фронте и разрабатывает собственную стратегию, которая заключается в уничтожении живой силы и техники противника, наступлении и выходе на оперативный простор с выполнением поставленных задач.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что российские военные могут использовать систему разминирования «Змей Горыныч» для прорыва линии обороны ВСУ. По словам аналитика, также необходимо помешать украинским войскам возвести более серьезные укрепления.