Военэксперт назвал сроки нового контрнаступления ВСУ Военэксперт Кошкин допустил новое контрнаступление ВСУ весной 2024 года

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины могут начать новое контрнаступление весной 2024 года, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. К такому выводу эксперт пришел после слов координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, который счел нынешнюю осень не самым благоприятным временем года для атаки украинской армии.

Кирби в перспективе сказал, что надо готовиться к весне 2024 года. <...> Потом он сказал, что сейчас придет осень, будет сложно управлять беспилотниками, сложно будет выполнять задачи средствам противовоздушной обороны [ПВО] и очень сложно будет маневрировать на поле боя из-за распутицы, — сказал военный эксперт.

По словам Кошкина, Кирби выдал стратегическую задачу по украинскому кризису.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление украинских войск в зоне боевых действий идет по плану. По его словам, руководство ВСУ знает месторасположение российских позиций, техники, а также минных полей. Министр утверждает, что украинские военные продвигаются на фронте с той скоростью, с которой нужно.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев ранее упрекнул страны Запада в трудностях контрнаступления ВСУ. По его словам, украинская армия сталкивается с проблемами в ходе контрнаступления из-за нерешительной военной поддержки со стороны западных союзников.