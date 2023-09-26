Военэксперт назвал способ создания более эффективных систем ПВО Военэксперт Живов: системы ПВО необходимо оснастить обученной нейросетью

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны необходимо оснастить технологиями интеллектуального круглосуточного наблюдения, заявил в Telegram-канале военный эксперт и политолог Алексей Живов. По его словам, это повысит эффективность ПВО, а первый, кто выдаст такой продукт на рынок, сможет «снять сливки» и стать «законодателем моды» в соответствующей отрасли.

Любые дроны сможет сбивать простая автоматическая пушка на сервоприводах, если она будет оснащаться системой интеллектуального круглосуточного видеонаблюдения. Иначе говоря, пулемет плюс камеры с тепловизором, плюс обученная распознавать цели нейросеть. <...> Рекомендую уже сейчас заняться производством такого ПВО. Кто первый выдаст этот продукт на рынок — снимет сливки и станет «законодателем моды» в отрасли, — написал Живов.

Он также предложил совместить такой «робопулемет» с направленной СВЧ-глушилкой и поставить на легкую мобильную платформу.

Ранее Живов перечислил самые эффективные истребители на поля боя. Так, по его словам, самыми совершенными российскими самолетами можно считать Су-34 и Су-35. Они обладают мощными радиолокационными системами и способны разглядеть противника на расстоянии в несколько сотен метров. Кроме того, эти истребители переносят высокоточные средства поражения, способные ликвидировать цель, расположенную очень далеко.