Военэксперт назвал российское оружие, которое способно уничтожить F-16 Военэксперт Дандыкин заявил об эффективности С-400 против истребителей F-16

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Истребители F-16, которые планируют передать Вооруженным силам Украины, могут быть уничтожены с помощью российских комплексов противовоздушной обороны C-400, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Lenta.ru. По его словам, российские самолеты, в частности тяжелый истребитель Су-35, также эффективны против западных вооружений.

Эксперт напомнил, что F-16 является самым массовым легким истребителем четвертого поколения в мире. Он обладает высокой маневренностью и большой бомбовой нагрузкой. Истребитель способен переносить ракеты класса «воздух — земля». Несмотря на высокую маневренность, российские самолеты могут уничтожать F-16. Речь идет об истребителе Су-35 и перехватчике МиГ-31.

Эксперты на Западе признают, что у российских вооруженных сил есть самолеты, которые могут вполне успешно бороться с F-16. Это прежде всего Су-35 — тяжелый истребитель поколения 4++, МиГ-31 — дальний перехватчик, и, конечно, это наши средства противовоздушной обороны, особенно C-400, — рассказал военный эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Нидерланды готовы передать стране 42 истребителя F-16. Однако премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уточнил, что 42 истребителя — это общее количество всех имеющихся у страны F-16. Точное количество самолетов, которые планируется передать Украине, не раскрывается.