Военэксперт назвал район «очень жестких» боев в зоне СВО Военэксперт Дандыкин: ВСУ сосредоточили 30 тысяч бойцов в районе Авдеевки

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов ТОС-1А «Солнцепек»

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что Вооруженные силы Украины перебрасывают подкрепления в Авдеевку, чтобы атаковать российские войска в окрестностях этого знакового укрепрайона. По его словам, сейчас там проходят очень жесткие бои, а ВСУ сосредоточили в районе города около 30 тысяч солдат.

Постоянно перебрасываются подкрепления, бои очень жесткие. Уверен, что ВС России там имеют успех, во всяком случае ВСУ испытывают острый дефицит боеприпасов. Это самый мощный укрепрайон, группировку ВСУ там лучше взять в котел — украинских бойцов там около 30 тысяч. Нужно предотвратить все попытки противника перейти в наступление, — сказал эксперт.

Дандыкин выразил надежду, что бои под Авдеевкой закончатся для Киева поражением. По его словам, это позволит отбросить противника и остановить обстрелы Донецка.

Ранее Дандыкин заявил, что Вооруженные силы России стали чаще уничтожать в зоне СВО танки Leopard производства ФРГ, поскольку украинские военные начали активнее их использовать на фронте. По его словам, российские военные хорошо знают слабые места бронемашин германского производства.

До этого военэксперт рассказывал, что помощь нового отряда «Камертон» может понадобиться в Авдеевке и Марьинке. Он добавил, что с учетом прошлого опыта это будут достойные бойцы.