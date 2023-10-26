Военэксперт назвал причину создания в ВС России нового корпуса и флотилии Капитан Дандыкин: новые соединения армии нужны из-за роста угрозы от блока НАТО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Создание новых оперативно-тактических соединений Вооруженных сил РФ необходимо в связи с увеличением численности российской армии, рассказал NEWS.ru военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, это нужно не только в контексте идущей на Украине военной операции, но и в связи с потребностью укрепить границы из-за роста угрозы от военного блока НАТО.

Будет полтора миллиона человек армия. Вот такой план сейчас реализуется. Особо большого времени на реализацию нет, поэтому все будет проходить в сжатые сроки. Такой опыт уже имеется у нас, в том числе в контексте специальной военной операции, — сказал Дандыкин.

Он также указал, что создание новых соединений способно существенно повысить боеспособность и обороноспособность российской армии. При этом, считает эксперт, новые дивизии и корпуса могут получить новую и модернизированную технику, в том числе артиллерию, танки, реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты. По его мнению, новые формирования будут сформированы на Карельском перешейке в связи с тем, что Финляндия перестала быть нейтральным государством и вступила в Североатлантический альянс.

Финляндия сейчас не только член НАТО и достаточно агрессивная страна. Несомненно, там будет усиление российского военного присутствия, — заключил эксперт.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил 25 октября, что в 2024 году Вооруженные силы России будут расширены и в них дополнительно появится еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одна флотилия.

В сентябре заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин утверждал, что для работы на территории СВО российской армии будет достаточно в общей сложности около полумиллиона контрактников. Путин ранее говорил, что за полгода в России контракт с ВС заключили порядка 270 тысяч человек.