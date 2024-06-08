Военэксперт назвал предположительную точку запуска дронов в Северную Осетию Полковник Алехин: ВСУ могли запустить беспилотники в Северную Осетию из Одессы

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины могли запустить беспилотники, атаковавшие город Моздок в Северной Осетии, из Одессы, предположил полковник запаса Геннадий Алехин в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, вероятно, речь идет о дронах Ту-141 «Стриж», которые способны преодолеть расстояние до 1000 км, а также нести вооружение и сбрасывать боеприпасы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Поэтому я думаю, что был запущен именно этот тип. Они могли использовать комплексно: один «Стриж» и два поменьше, допустим, «Лелека» или «Фурия». Расстояние позволяет вести запуск с территории Украины, допустим, с Одессы, — отметил он.

Алехин предположил, что ВСУ решили атаковать аэродором в Моздоке, поскольку этот объект обеспечивает взлет российской тактической авиации. По оценкам полковника, противник мог узнать об этом с помощью космических и других средств разведки.

В первую очередь цель их была — уничтожение взлетной полосы Моздока и ангаров, стоянка самолета — всей аэродромной инфраструктуры, — поделился он мнением.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ранее сообщил, что в республике сбили три беспилотных летательных аппарата, которые прилетели со стороны Украины. По его словам, дроны пытались атаковать военный аэродром в Моздоке. Линия фронта находится в 1500 километрах от города.