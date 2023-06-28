Военэксперт назвал отрасли для перспективного использования беспилотников Военэксперт Дандыкин заявил, что дроны пригодятся в сельском хозяйстве и доставках грузов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Макет беспилотного грузопассажирского летательного аппарата вертикального взлета и посадки городской аэромобильности

Беспилотники хорошо используются в боевых действиях, но в будущем будет развиваться их использование в мирных целях, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он напомнил, что сейчас уже есть такси без водителей, почему бы не использовать и воздушное пространство.

Дроны хорошо используются в боевых действиях, а все, что начинается с войны, заканчивается миром, поэтому в будущем использование и развитие гражданских дронов будет активным, чтобы решать определенные задачи. В первую очередь, они будут использоваться для сельского хозяйства, доставки грузов, а через определенное время и перевозки людей вполне возможны, — заявил Дандыкин.

Он напомнил, что на основе боевых аппаратов, бомбардировщиков делались самолеты, теперь происходит тоже самое и с дронами.

Развитие технологий необратимо. Те наработки, которые мы сейчас делаем в рамках боевой беспилотной авиации, несомненно, пригодятся и для гражданского использования, — резюмировал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что стратегия развития беспилотной авиации до 2030 года в России утверждена правительством РФ. Отмечается, что за это время в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с использованием гражданских дронов.