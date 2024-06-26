Военэксперт назвал места, которые украинцы могут бомбить после Севастополя Военэксперт Гончаров: украинцы могут бомбить Краснодар и Ростов-на-Дону

Фото: МО Украины

После атаки на Севастополь ВСУ могут начать бомбить Краснодар и Ростов-на-Дону, рассказал в беседе с «Радио 1» военный эксперт полковник в отставке Сергей Гончаров. По его словам, также могут ударить по Запорожской АЭС.

Я не сомневаюсь, что они будут бить по Краснодару и по Ростову-на-Дону. Будут бомбить Запорожскую АЭС, потому что для них это проблема номер один. Они хотят довести до коллапса, — объяснил эксперт.

Гончаров отметил, что украинцы получили серьезное оружие, американские ракеты ATACMS. Поэтому Севастополь будет не единственным регионом, который подвергнется атакам, добавил эксперт.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в России не исключают возможности военно-технического ответа на предпринимаемые США действия после атаки ВСУ на Севастополь. Дипломат ответил на вопрос, может ли ответ Москвы на удар по Севастополю подразумевать меры военно-технического характера.

До этого экс-разведчик из США Скотт Риттер сообщил, что атака на севастопольский пляж была направленным против России военным актом США. Целью атаки он назвал провокацию. По мнению Риттера, США хотели спровоцировать РФ на агрессивную риторику, чтобы назвать Москву мировой угрозой и строить политику НАТО на этой позиции.