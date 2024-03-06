Военэксперт назвал главную трудность для российских войск под Запорожьем Военэксперт Живов: российское продвижение к Запорожью затруднено минами

Фото: МО РФ

Российское наступление по основной линии фронта на Запорожском направлении затруднено в связи с большим количеством минных полей, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, политолог Алексей Живов. Он уточнил, что заграждения установлены обеими сторонами конфликта.

Продвижение там с обеих сторон затруднено огромным количеством минных полей, которые поставили и мы, и противник. То есть этот район нужно будет обойти через Южно-Донецкое направление, там также развивается наступление, — пояснил эксперт.

Он добавил, что основные участки фронта, где сейчас происходит хотя и медленное, но результативное наступление, — это Пятихатки, Работино и Вербовое. Прорыв обороны ВСУ в этих районах позволит подойти к городу Запорожье справа. Кроме того, по словам специалиста, активно развивается наступление на Угледар, взятие которого позволит российским войскам двигаться в сторону Запорожья по нескольким направлениям.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что надеется на скорейший переход всего региона под контроль Вооруженных сил России. Политик отметил, что верит в мудрость президента Владимира Путина и силу российской армии.