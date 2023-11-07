Военэксперт назвал главное преимущество обновленного вертолета Ми-26 Военэксперт Кошкин: главное преимущество обновленного Ми-26 — его маневренность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маневренность и подвижность обновленного российского военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В являются его основными преимуществами, полагает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин. В беседе с Lenta.ru он также отметил вместительность машины и ее способность совершать посадку на ограниченной площадке.

Ми-26Т2В и подвижный, и весьма маневренный, и тут же высаживает тактический десант, то есть то, что надо. На сегодняшний день это востребованный вертолет, и он выполняет поставленные перед ним непростые и очень важные боевые задачи, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что Ми-26Т2В не является боевой машиной: это транспортный вертолет, очень вместительный и способный садиться на маленькой площадке. Вертолет может доставлять личный состав, боевую технику и боеприпасы в места на линии боевого соприкосновения, где российские подразделения нуждаются в серьезной ресурсной поддержке.

По словам Андрея Кошкина, эта машина успешно выполняет функции высадки воздушного десанта в сложной ситуации. Другие российские вертолеты меньше подходят для выполнения этих задач из-за более крупных габаритов.

Ранее Герой России генерал-майор Сергей Липовой назвал вертолеты «Ночной охотник» и «Аллигатор» летающими танками, которые армейская авиация применяет на поле боя. По словам эксперта, эти машины вооружены авиапушками, управляемыми и неуправляемыми ракетами, а также отлично защищены и имеют высокую маневренность.