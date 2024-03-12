Военэксперт назвал действенную меру защиты Черноморского флота Военэксперт Онуфриенко: Черноморский флот нужно частично уводить вглубь

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Суда Черноморского флота РФ необходимо частично уводить вглубь, подальше от зоны поражения со стороны маневренных морских дронов-камикадзе, появившихся на вооружении у ВСУ, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. В беседе с «Царьградом» он признал, что безэкипажные катера способны наносить чувствительные повреждения российским военным кораблям.

В качестве примера эксперт привел военный корабль, обеспечивающий охрану Крымского моста. По словам Онуфриенко, он не обладает необходимыми средствами обороны, имея штатное вооружение в виде нескольких переносных зенитных комплексов, одного корабельного орудия и двух крупнокалиберных пулеметов.

Для крылатой ракеты этот набор — ни о чем. Как и для безэкипажного катера. Поэтому эти корабли нужно убирать как можно дальше, — заявил специалист.

В этой связи он указал на особую важность освобождения Одессы, благодаря чему Украина лишится выхода к морю, и проблема будет решена. Пока же, по мнению эксперта, необходимо обеспечить корабли ЧФ эффективными средствами защиты, в том числе крупнокалиберными пулеметами, установленными в достаточном количестве, а также выставлять в море плавучие заграждения.

Ранее военный эксперт Максим Климов призвал защитить корабли Черноморского флота от атак с помощью правильной организации воздушного патрулирования акватории Черного моря. По словам аналитика, российский флот нуждается в оснащении современными средствами обнаружения и поражения.