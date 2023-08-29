Названы возможные сценарии развития СВО этой осенью Военэксперт Михайлов заявил о возможном отказе Запада от поддержки Киева осенью

Фото: МО Украины

Грядущая осень может стать переломным моментом в специальной военной операции, заявил военный эксперт Александр Михайлов в комментарии агентству URA.ru. По его словам, в ближайшие месяцы в диалоге между Россией и Западом могут произойти изменения, которые могут подтолкнуть страны НАТО к отказу от поставок вооружений Киеву. В то же время возможен и полностью противоположный сценарий.

Все будет зависеть исключительно от того, продолжит ли коллективный Запад в тех же объемах поставлять тяжелые вооружения, пусковые установки, САУ, танки и боеприпасы, — подчеркнул Михайлов.

По словам военного аналитика, в случае, если китайская платформа для переговоров не сработает, а предложения других партнеров будут проигнорированы, страны Запада могут начать «накачивать» Украину вооружениями. В то же время отказ стран НАТО от передачи Киеву дальнобойных вооружений, самолетов, танков, артиллерии и боеприпасов в конечном счете приведет к поражению Украины, подытожил он.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее признал, что вооруженные силы страны оказались в трудном положении на Купянском направлении. По его словам, в настоящее время командующий сухопутными войсками Александр Сырский старается удержать оборону, одновременно контратакуя на Артемовском направлении, однако армия России продолжает продвигаться в Харьковской области.