Военэксперт Корнев: у ВСУ есть оружие, с которым сложно справиться Военэксперт Корнев: ВСУ копит поставляемые Западом высокоточные боеприпасы

Фото: МО Украины

Украинские военнослужащие не добились успеха на Запорожском направлении и сосредоточились на другом, неожиданном, заявил РИА Новости военный эксперт Дмитрий Корнев. По его словам, теперь Вооруженные силы Украины планируют изменить ситуацию в свою пользу благодаря новейшему виду высокоточного оружия, с которым непросто справиться.

Эксперт подчеркнул, что Украина продолжит копить поставляемые Западом высокоточные боеприпасы — крылатые ракеты авиационного базирования, системы GLSDB для РСЗО HIMARS. Американские тактические баллистические ракеты ATACMS, поставки которых недавно были одобрены Вашингтоном, также сыграют важную роль на поле боя, отметил Корнев.

Для нас это новая система. На какое-то время, пока мы не выработаем методологию борьбы с ней, противник может получить локальное преимущество. Впрочем, вряд ли решающее, — заявил он.

Военэксперт также отметил, что ВСУ не справились с задачами на суше, поэтому решили переключиться на море, где главными целями для украинских военных являются корабли и Крымский мост. Он подчеркнул, что по Севастополю и Крыму наносятся удары ракетами Storm Shadow и Scalp.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ВСУ используют снаряды с отравляющими веществами, поэтому российским военным нужно носить противогаз и специальную униформу. Кроме того, врачи, работающие на передовой, должны иметь в своих аптечках лекарства, которые бы нейтрализовали действие этих отравляющих веществ, пояснил он.