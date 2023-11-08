Военэксперт рассказал, что удерживает контрактников на службе Военэксперт Гундаров: контрактники зависимы от армейской службы

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Командование подразделений Вооруженных сил России в зоне СВО заинтересовано в том, чтобы продлевать контракты с добровольцами, и стимулирует подобные решения материальными вознаграждениями, используя психологическую зависимость служащих от армейского обеспечения, рассказал NEWS.ru военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров. По его словам, переход от военной службы к гражданской жизни психологически сложен.

Для удержания человека на службе есть определенные, в том числе и материальные стимулы. Причем это очень хороший стимул, потому что человек привыкает к хорошей зарплате и ему довольно трудно перейти из состояния военного в состояние гражданского. При увольнении сразу возникают вопросы — как устраиваться на гражданке, где работать, как заботиться о себе. А на службе у них только одна забота — воевать. Все остальное обеспечивает армия. Люди становятся психологически зависимыми от службы, — рассказал Гундаров.

Как отметил эксперт, явление такой зависимости даже в спокойное мирное время было очень заметно. Нередко офицеры даже по достижении предельного возраста пытались продлевать контракты, рассказал эксперт.

Потому что офицеры и контрактники даже после достижения предельного возраста для службы массово пытались продлить контракты, перезаключали их каждый год, лишь бы остаться на службе. Переход с военного состояния на гражданское — очень сложный психологический момент, — отметил Гундаров.

По его мнению, такое положение дел является вполне приемлемым. Его используют и для привлечения на контракт срочников, отслуживших по призыву, объясняя им преимущества и материальные выгоды контракта.

Должна быть заинтересованность в любой профессии, которая создается в вооруженных силах и эксплуатируется на государственном уровне. И это вполне приемлемая практика, — пояснил Гундаров.

В Госдуме ранее предложили обеспечить дополнительную выплату для участников СВО, которые находятся на фронте больше года. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился с инициативой к министру обороны Сергею Шойгу.