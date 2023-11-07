Военэксперт: Киев может сделать ракеты для удара по Москве Военэксперт Онуфриенко: Киев может создать дальнобойные баллистические ракеты

Фото: МО Украины

Теоретически Киев может создать баллистическую ракету для удара по Москве, рассказал NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя заявление генерального директора «Укроборонпрома» Германа Сметанина о таких разработках. По словам собеседника, Украина может использовать опыт космических разработок советской и постсоветской эпох.

Те советские и натовские ракеты, которые есть у Киева, не могут ударить по Москве. Но теоретические возможности создания дальнобойной ракеты у страны, выпускавшей космические корабли, конечно, есть. Я все-таки напомню, что Украина уже после развала СССР делала стартовые ступени и вторые ступени для космических ракет в разных проектах. Такая разработка абсолютно может быть правдой, — сказал Онуфриенко.

По его словам, ничего принципиально сложного в этом нет. К любой существующей ракете можно добавить еще одну ступень, увеличив дальность полета в полтора-два раза. Сложности при этом, конечно, остаются, отметил Онуфриенко. По мнению эксперта, такая работа требует точных производств, перекомпоновки ракет, изменения несущих частей и крыльев. Тем не менее многие вопросы можно решить сравнительно легко в любом существующем проектном бюро, добавил Онуфриенко. По его словам, «если это захотят сделать на Западе и предоставить Киеву документацию, то сделают без проблем».

Однако Онуфриенко считает, что российская ПРО сможет перехватить такие ракеты.

Эти ракеты в любом случае будут хуже, чем существующие сейчас в серийном производстве. Они будут сделаны «на коленке» из переделанных старых ракет и не смогут активно маневрировать на заключительном участке полета. Или это должна быть крылатая ракета, способная лететь на предельно низкой высоте, огибая рельеф местности. Если Киев говорит о разработке подобных систем своими силами, то, скорее всего, это будут примитивные баллистические ракеты, которые значительно легче сбить, чем, например, беспилотники, прорывавшиеся к Москве, — пояснил эксперт.

По его словам, для перехвата таких ракет у России более чем достаточно средств ПВО. Кроме того, Киеву может банально не хватить средств и ресурсов, отметил Онуфриенко.

Дело также в том, что для прорыва систем ПВО и ПРО нужно запускать десятки целей эшелонами, как это делают ВСУ в Крыму. Удается прорваться одной-двум ракетам или БПЛА из нескольких десятков штук. Запускают по 30–40 штук залпом, сопровождая это постановкой помех и запуском противорадарных ракет. Прорыв современной системы ПРО требует очень больших денег и массированных залпов. Созданием одной-двух дальнобойных ракет эту задачу не решишь, — отметил Онуфриенко.

Ранее Сметанин заявил о ведущихся в «Укроборонпроме» разработках ракет, способных ударить по Москве. Кроме того, он заявил о запуске серийного производства беспилотников-камикадзе типа Shahed 136. Дальность полета аппаратов составляет до тысячи километров.