Эксперт раскрыл, как Киев будет спасать репутацию после неудач на фронте Военэксперт Клинцевич: Киев и Запад хотят ударами по России затмить провалы на фронте

Фото: МО Украины

В отсутствие успехов на поле боя Киев и его западные кураторы попытаются спасти репутацию ударами по объектам в России, способными вызвать большой медийный отклик, рассказал NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, под угрозу попадают не только приграничные территории, но и Москва, а также инфраструктурные объекты в европейской части РФ.

На Западе заявляли, что они якобы против ударов по нашей территории — это была откровенная ложь, которая призвана ввести в заблуждение внутренний западный электорат. Сейчас, когда на фронте Киеву и его кураторам особо нечем порадовать ни инвесторов, ни своих избирателей, им нужны какие-то яркие победы, которые будут поднимать их репутацию. А нет ничего более яркого в их понимании, чем какие-то ракеты, которые прилетят по нашим городам или, как они говорят, «в сердце России — Москву», — сказал Клинцевич.

Он пояснил, что, скорее всего, ВСУ будут начинать удары с радиуса в 100 км от государственной границы на направлении Курск — Белгород. Целями атак станут нефтеперерабатывающие заводы, узловые станции железных дорог, мосты, а также объекты в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России с объяснением целесообразности ударов по каждой из них. Страны, оказывающие поддержку Украине, связывают продолжение поставок ракет повышенной дальности с эффективностью их практического применения.