Военэксперт рассказал, будут ли ВС РФ наступать на Харьков Военэксперт Козюлин: в случае наступления на Харьков у ВС РФ хватит сил

Фото: МО РФ

Россия может начать наступление на Харьков, однако окончательно говорить о таких планах пока рано, заявил NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, если российское командование решит пойти в бой на этом направлении, это будет значить, что ВС РФ четко рассчитали свои силы.

Наверняка Россия учла все уроки этого конфликта и представляет, на что следует рассчитывать и к чему готовиться, — заявил Козюлин.

Аналитик предпочел не обозначать сроки взятия города в случае начала наступления. Военное счастье, по его мнению, дело непредсказуемое.

Мы видим, что в этом конфликте «законы войны» поменялись, дроны внесли свои коррективы. Украина их производит в большом количестве, так что какой будет тактика одной или другой стороны — предсказать сложно. Если брать штурмом «в лоб» такой большой город — это приведет к большим разрушениям. Поэтому, возможно, будет избрана тактика окружения, — подчеркнул он.

1 апреля журналист и блогер Юрий Подоляка опубликовал видео, на котором запечатлена загруженная автомобильная трасса. По его словам, запись была сделана в окрестностях Харькова, а машины в кадре принадлежат местным жителям. Они, как утверждает блогер, массово уезжают из города после заявлений властей о разрушенной инфраструктуре и отключениях электроэнергии. Подоляка добавил, что по городу распространяются слухи о скором начале боевых действий.