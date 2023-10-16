Военэксперт: американский U-2S мог записывать частоты ПВО на севере России Военэксперт Тимошенко: американский U-2S мог записывать частоты ПВО на севере РФ

Фото: U.S. Air Force photo/Public domain/via Wikimedia Commons

Самолет-разведчик ВВС США U-2S

Самолет-разведчик ВВС США U-2S во время пролета вдоль российской границы мог провоцировать работу ПВО РФ, чтобы определить рабочие частоты радаров, сообщил NEWS.ru военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко. По его словам, такие полеты несут угрозу обороноспособности России, несмотря на то что U-2 был принят на вооружение США еще в 1950-х годах.

U-2S — машинка старенькая, но надежная. Дело ведь в начинке самолета. Мы должны понимать, что, естественно, спутники видят не все. А если увидел и что-то непонятно, то уточняют с помощью авиации — например, как у нас работает система ПВО. Логика американцев такова: «вот подойдем к границе, ну так, километров на 10–12, и будем вдоль нее шмыгать. У них же (у России. — NEWS.ru) заработает система ПВО, они же должны посмотреть, что тут такое шмыгает?». Мы запускаем радары, и разведчику становится понятна частота их работы, становится понятно, какой комплекс работает. Можно определить систему организации дежурства средств ПВО. Так что такие пролеты вдоль границы несут угрозу для нас и могут предоставлять информацию американцам. Поэтому и летают, — сказал Тимошенко.

По словам эксперта, частота разведывательных полетов вдоль границ России существенно возросла за последнее время.

У нас вчера и беспилотник над Баренцевым морем летал, были сообщения. Теперь пришел U-2, возможно, у него аппаратура специализированная была. Картина, будто что-то упорно ищут. А вообще, полеты разведчиков вдоль наших границ, по-моему, возросли чуть ли не в четыре раза за последние полгода, — сказал эксперт.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что стратегический самолет-разведчик U-2S засекли возле северной границы России. По данным канала, это был уже четвертый разведывательный полет у границ РФ за последние две недели.