Водителям рассказали, как перевозить детей и не получить штраф Юрист Савельев: нарушение правил перевозки детей грозит штрафом до 100 тысяч рублей

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Нарушение правил перевозки детей в случае попадания в ДТП приведёт к серьёзным юридическим последствиям. По данным Госавтоинспекции, дети в подобной ситуации страдают в первую очередь. Как избежать штрафов и сохранить жизнь и здоровье детей, рассказал агентству ПРАЙМ юрист Сергей Савельев.

Он напомнил, что правила перевозки детей регулируются "Правилами дорожного движения РФ". Согласно пункту 22,9 ПДД перевозка детей до семи лет в легковом автомобиле возможна только при использовании специальных удерживающих устройств. С семи до 11 можно перевозить детей как с использованием таких устройств, так и с применением ремней безопасности, но только на заднем сиденье. Если же используется переднее сиденье, то удерживающее устройство обязательно. При этом оно должно соответствовать весу и росту ребенка, а также техническому рекламенту Таможенного союза.

За нарушение требований на водителя может быть наложен штраф в размере от 3 до 100 тысяч рублей. За оставление ребёнка до 7 лет во время стоянки в автомобиле без совершеннолетнего грозит штраф от 500 до 2,5 тысячи рублей. Если же при этом будет установлено, что ребёнок остался в опасности, в дело вступает головный кодекс РФ.